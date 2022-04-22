Мужчину осудили на полтора года за избиение полицейского

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Суд приговорил 30-летнего жителя столицы Владимира Ковалева к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом в пятницу, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, 28 октября 2021 года Ковалев оказывал сопротивление при работе сотрудников правоохранительных органов в одном из баров на улице Арбат.

Таким образом, он взял в руки металлический стул и ударил им полицейского по голове. Однако тот успел защититься, укрывшись руками. В результате у пострадавшего диагностированы повреждения кисти правой руки и предплечья.

В пресс-службе надзорного ведомства добавили, что отбывать наказание Ковалев будет в исправительной колонии общего режима.

12 апреля в Уфе задержали мужчину, протащившего по дороге сотрудника ГИБДД. Инспекторы ДПС заметили, как несколько мужчин распивают алкоголь во дворе одного из домов. Те тоже увидели полицейских и попытались скрыться, а один из них успел сесть в автомобиль и нажал на газ, когда к нему подошел сотрудник ГИБДД.