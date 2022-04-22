Вице-спикер СФ Косачев не исключил эвакуацию россиян из ряда стран из-за дискриминации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Не исключено, что гражданам России потребуется эвакуация из некоторых стран в связи с дискриминацией. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил член высшего совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным, — заявил он.

Косачев подчеркнул, что на данный момент подобные соображения могут показаться радикальными. Однако, по его словам, нужно быть готовыми к любым вариантам, так как ситуация за рубежом развивается стремительно и «безобразно с точки зрения нравственности».

В связи с этим вице-спикер СФ призвал уже сейчас начать поиск вариантов, которые могут быть использованы для трансфера российских граждан. Кроме того, Косачев запросил разработку упрощенной схемы въезда на территорию РФ и получения права на жительство в государстве, передает ТАСС.

18 марта президент Сирии Башар Асад заявил, что политика Запада по дискриминации России беспрецедентна в мировой истории, это ограничивает принципы международного права, превращая мир в джунгли. Он отметил, что возможности противостояния Западу есть, и призвал к «динамичному мышлению» и сильной воле для поиска экономических решений.