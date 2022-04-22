Ученые предложили способ очистки океана с помощью бытовой губки

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Ученые из исследовательского университета в Чикаго разрабатывают новый метод борьбы с загрязнением океана: с помощью обычной бытовой губки.

Исследователи указали, что губка для мытья посуды обладает сложной структурой, которая может эффективно впитывать грязь. Ученые создали специальный состав, который позволит губке увеличить эффективность своих свойств.

Так, губка может впитать в себя до 99 процентов фосфатов, растворенных в определенном объеме воды. При этом такие губки также можно использовать в борьбе с нефтяными пятнами, передает Planeta Today.

До этого руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что уровень загрязнения воздуха снизился в Москве в 2,6 раза за последние десять лет.

Долгосрочная динамика улучшилась и в аспекте водных объектов. Так, в 5 из 12 контролируемых устьев притока класс качества воды повысился. Касательно тяжелых металлов в центре Москвы также отмечается положительная динамика. Например, содержание нефтепродуктов в почве снизилось в 2,2 раза.