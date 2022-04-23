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Народный календарь. Как правильно отметить Пасху 24 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как правильно отметить Пасху 24 апреля
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пасха — главное событие года для православных христиан. Полное церковное название праздника — Светлое Христово Воскресение. Торжество приурочено к воскресению Иисуса Христа после распятия.

Пасха — переходящее событие. Ее дата исчисляется по лунно-солнечному календарю. Праздник отмечается в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, которое случается после дня весеннего равноденствия. Дата приходится в период от 4 апреля до 8 мая по новому стилю.

История праздника

По приказу римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата Иисус Христос был приговорен к мучительной смерти — распятии на кресте. Его распяли на горе Голгофе на окраине Иерусалима. Точная дата смерти Спасителя неизвестна. Это произошло в пятницу, в период с 26 года н.э. по 36 год н.э. После смерти Иисуса обвили плащаницей и положили в гроб (каменную пещеру) до наступления субботнего покоя. В ночь с субботы на воскресенье, накануне иудейской Пасхи, Жены-мироносицы пришли к гробу. Они обнаружили отпертую пещеру и ангела в ней, который известил их о воскресении Христа.

Название «Пасха» праздник получил от еврейской Пасхи, в ночь на которую произошло Воскресение Христово. Песах у иудеев посвящен Исходу — освобождению израильтян от четырехвекового рабства под гнетом египетских фараонов. Эти события описаны в Ветхом Завете.

Традиции и обряды праздника

Пасха — главный праздник христианства. В этот день в храмах проводится торжественное богослужение. Оно начинается до полуночи. Сначала служится Полунощница, во время которой священники уносят Плащаницу в алтарь и кладут на престол. В полночь начинается утреня. Духовенство поет в алтаре праздничную стихиру. Затем церковнослужитель совершает крестный ход — обход храма под колокольный звон. В руках он держит фонарь с горящей свечой внутри. За ним следуют представители духовенства с церковными реликвиями. Крестный ход сопровождается пением стихиры. После обхода храма продолжается утреня. Неотъемлемыми частями Пасхальной службы являются Пасхальные часы и Литургия Иоанна Златоуста.

Во многих храмах в этот день прихожанам дозволяется звонить в колокола. Любой желающий в сопровождении духовенства может подняться на колокольницу и попробовать себя в роли звонаря.

В Светлое Христово Воскресение в церквях освящают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца (крашенки, писанки) и другие угощения, приготовленные к праздничному столу. Люди кладут в плетеную корзину продукты, накрывают их красивым полотенцем и идут в храмы святить. Также на Пасху в церквях освящается артос — квасной хлеб. Его раздают верующим для хранения дома в течение года. Артос принимают натощак при болезнях.

Один из атрибутов праздника — цветы. Люди освещают на службах живые или искусственные букеты. Затем приносят их домой, ставят перед иконами, украшают ими праздничный стол.

На Пасху люди приветствуют друг друга фразой: «Христос воскрес!», на что полагается отвечать: «Воистину воскрес!».

В семьях существует традиция измерять силу путем разбивания пасхальных яиц. Тот член семьи, который разобьет все яйца и останется с целым, считается самым сильным.

В этот день принято навещать родственников, проводить время в кругу семьи, устраивать гуляния, развлечения. В некоторых регионах этот праздник носит название «Зеленые святки», на которых люди поют обрядовые песни, поздравляют близких, ходят по домам, восхваляют хозяина и желают благополучия.

Многие верят, что на Пасху открываются небеса. Поэтому совершают в этот день магические обряды. Молодые девушки проводят привороты на любимых мужчин и гадают на суженого. Народные целители считают, что период пасхальных праздников — лучший момент для исцеления от болезней.

Пасхальный стол

Пасхе передует Великий сорокадневный пост, во время которого постящиеся воздерживаются от алкоголя и пищи животного происхождения. В Светлое Христово Воскресение начинается разговение. Верующим разрешается употреблять скоромную пищу, красное вино. Хозяйки накануне готовят праздничные угощения. Традиционными блюдами являются: холодец, домашние колбасы, сало, запеченный молодой поросенок, гусь, фаршированный яблоками, пироги с мясной и сырной начинками. На праздничной трапезе центральное место занимают куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. Яйца окрашивают искусственными или природными красителями, наносят на них рисунки и пасхальные приветствия. Традиционным цветом является красный.

Хозяйки застилают праздничный стол новой белой скатертью, с вышивкой на пасхальную тему. В центре размещают блюдо с самой большой и красивой пасхой и яйцами вокруг. На стол ставят цветы и зажигают свечи. Начинать трапезу необходимо с продуктов, освященных в церкви.

Благодатный огонь

В Великую субботу накануне Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения происходит схождение Благодатного огня. Храм был построен на горе Голгофе, где был распят Иисус и на месте гроба Господня — каменной пещере, где он был погребен.

Огонь выносят на богослужении из Кувуклии — часовни внутри храма. Греческий Патриарх передает его другим патриархам, после чего он распространяется по храму. Ежегодно в церемонии участвуют более 15 тысяч прихожан, которые держат в руках связки из 33 свечей — символ лет жизни Христа. Служба в храме Воскресения транслируется во многих странах мира.

Из Иерусалима Благодатный огонь передается в другие государства. В 1992 году, после 80-летнего перерыва, он был доставлен в Москву. С того времени ежегодно самолетом Благодатный огонь передается в столицу России и распространяется по другим городам страны.

Что нельзя делать на Пасху

На Пасху христианам запрещается заниматься тяжелым физическим трудом. Хозяйки стараются накануне завершить все приготовления на кухне, чтобы в день праздника быть свободными от домашних хлопот. В этот день не рекомендуется грустить, ходить хмурым, грубить, ругаться с близкими людьми, жадничать. В Светлое Воскресение Христово нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся.

Приметы и поверья

Если к Пасхе растает весь снег, то в этом году будет хороший урожай.

Если в праздник накормить уличных птиц хлебными крошками, то весь год будет сопутствовать удача и богатство.

Если удастся увидеть пасхальный рассвет, то следует ожидать удачу в делах.

У хозяйки, которая испечет удачный пасхальный хлеб, в доме будет достаток и благополучие.

После службы в храме необходимо на удачу затушить свечу. Потухшая во время службы свеча является плохим предвестником.

Приметы погоды:

Если началось полноводье, а чибиса не видно, то это не настоящая полая вода, потому что чибис прилетает и на хвосте воду приносит.

Если гусь на лед вышел, то воде еще долго стоять.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно отметить Пасху 24 апреля

Именины отмечают: Прохор, Ефим, Петр, Яков.

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