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Андрей Бочкарев: Тоннель под Павелецким направлением МЖД готов на 30 процентов

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Тоннель под Павелецким направлением МЖД готов на 30 процентов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Строительная готовность тоннеля под путями Павелецкого направления железной дороги в составе столичного скоростного диаметра оценивается на 30 процентов. Об этом в субботу, 23 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты ведут работы круглые сутки. К процессу строительства привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.

В настоящее время строители ведут закрепление грунта, строят дождевую канализацию и устраивают участок дороги основного хода.

Генеральный директор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков, в свою очередь, добавил, что специалисты продолжают монтировать защитный экран и завершают выемку грунта в стартовом котловане для устройства правого тоннеля. В левом тоннеле ведется монтаж последнего распорного яруса, который не позволит грунту сместиться во время земляных работ.

Маслаков подытожил, что на объекте также готовятся к укладке нижнего слоя асфальтобетона на участке основного хода диаметра. Завершить укладку планируется до конца апреля.

13 апреля глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что после окончания тоннелепроходки на новом участке Люблинско-Дмитровской линии (ЛДЛ) в поселок Северный начались работы по обустройству всех пройденных тоннелей. Заммэра отметил, что строительная готовность станций «Яхромская» и «Лианозово» составляет более 25 процентов.

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