Андрей Бочкарев: Локальные очистные сооружения возводятся на участке Крутицкой набережной

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительная готовность строящегося участка Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной оценивается на 24 процента. Об этом в субботу, 23 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время специалисты устраивают на объекте свайное основание конструкций набережной, монтируют несущие конструкции и оборудование локальных очистных сооружений и ремонтируют кровлю расположенного рядом здания Крутицкого подворья.

В процессе работ планируется построить 486 метров новых конструкций набережной.

Кроме того, специалисты высадят на благоустраиваемой территории три гектара газона, а также деревья и кустарники.

По словам генерального директора АО «Управление экспериментальной застройкой микрорайонов» Альберта Суниева, работа по реконструкции и благоустройству набережных имеет высокое значение для развития города.

— Общественные пространства у воды формируют новые точки притяжения для горожан, полноценно включая в городскую структуру ранее неиспользуемые и полузаброшенные прибрежные территории промзон, — рассказал в свою очередь генеральный директор компании «Управление экспериментальной застройкой микрорайонов» Альберт Суниев.

Недавно в столице объявили об открытии пешеходного моста в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская», который связал Рубцовскую и Семеновскую набережные. Новое сооружение может претендовать на звание самого комфортного для пешеходов среди всех остальных мостов через реку Яузу. Он стал 60-м по счету мостом через данную реку в Москве.