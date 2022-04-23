Четырехлетний ребенок умер после падения из окна квартиры в Москве
СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка, выпавшего из окна жилого дома на юге столицы. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в субботу, 23 апреля.
— Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна по признакам преступления, — сказала представитель ведомства.
Иванова добавила, что дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, 23 апреля на юге Москвы мальчик 2018 года рождения остался в квартире без присмотра родителей.
Он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате ребенок упал с высоты шестого этажа.
От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи. В настоящий момент следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего, заключила Иванова.
До этого сообщалось, что два малолетних ребенка выпали из окна четвертого этажа. Следственный комитет в связи с этим объявил о проведении проверки.