Четырехлетний ребенок умер после падения из окна квартиры в Москве

Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка, выпавшего из окна жилого дома на юге столицы. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в субботу, 23 апреля.

— Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения из окна по признакам преступления, — сказала представитель ведомства.

Иванова добавила, что дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, 23 апреля на юге Москвы мальчик 2018 года рождения остался в квартире без присмотра родителей.

Он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате ребенок упал с высоты шестого этажа.

От полученных травм мальчик скончался в машине скорой помощи. В настоящий момент следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего, заключила Иванова.

До этого сообщалось, что два малолетних ребенка выпали из окна четвертого этажа. Следственный комитет в связи с этим объявил о проведении проверки.