Активисты СЗАО приняли участие в благотворительной акции и испекли куличи для всех нуждающихся

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Россия, Москва, Митинская улица, влд11 Карта всех событий

В преддверии Светлого праздника активисты Северо-Западного округа (СЗАО) столицы приняли участие в благотворительной акции «Пасха — праздник добра: дарим куличи» в рамках традиционного фестиваля «Пасхальный дар».

Сегодня у храма Святых Равноапостольных Константина и Елены в Митино они вручили пасхальные куличи многодетным семьям, маломобильным гражданам, а также всем нуждающимся в социальной защите.

Главная цель благотворительный акции — проявить внимание к ближним и позаботиться о них. Именно поэтому депутаты, врачи и учителя округа объединились для того, чтобы подготовить особенный подарок нуждающимся и испекли для них большое количество куличей по семейным рецептам.

— Эта акция станет началом большой совместной работы в области благотворительности. Мы хотим подарить куличи многодетным мамам: ведь мы понимаем, что это особая радость для детей. Хотим, чтобы наши куличи попробовали и люди, которые не имеют возможности выйти из дома по состоянию здоровья, одинокие бабушки и дедушки. Очень хочется, чтобы этот праздник стал светлым днем для всех, — рассказала муниципальный депутат района Митино Ольга Киселева.

Активисты установили у входа в храм специальные столы и выложили на них приготовленные в рамках благотворительной акции куличи. А осветил их архиерей Русской православной церкви и управляющий Северным и Северо-Западным викариатствами Владыка Парамон.

Он благословил эту акцию и поздравил всех прихожан с приближающейся Пасхой. Более того, все участники этого благотворительного мероприятия договорились о том, чтобы проводить их регулярно и помогать всем, кто в этом нуждается.

— Мы работаем в разных сферах — учителя, врачи, представители социальных служб, работники культуры, но всех нас объединяет одно: мы хотим, чтобы каждый житель нашего округа чувствовал заботу и внимание. В неустойчивом мире есть одна значимая ценность — тепло человеческих отношений, которое нужно дарить окружающим, — добавила директор школы № 69 района Строгино Наталья Тюрина.

У храма собралось большое количество желающих осветить свой кулич и встретить канун священного праздника вместе с другими прихожанами. Местная жительница Людмила Устинова пришла сюда вместе со своими детьми — дочерями Александрой и Ксенией, чтобы посвятить их в таинство Пасхи и посетить храм всей семьей. Прогуливаясь по его территории, они купили куличи, святую воду и пасхальные фигурки для своих близких, чтобы порадовать их.

— Это очень важный для нашей семьи праздник. Приятно, что сегодня нам улыбнулась и погода — вышло яркое солнце, на улице потеплело. Я считаю, что проведение таких мероприятий в городе объединяет неравнодушных людей и помогает распространять добро, — отметила местная жительница Людмила Устинова.