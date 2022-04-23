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Москвичи перечислили на благотворительность более 20 миллионов рублей через mos.ru

Александр Афонин

Город
Москвичи перечислили на благотворительность более 20 миллионов рублей через mos.ru
Фото: Pexels

Более 20 миллионов рублей перечислили благотворительным организациям пользователи портала mos.ru. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Многие социальные проекты в Москве реализуются при активной поддержке горожан. Только с помощью сервиса mos.ru и мобильного приложения «Моя Москва» на благотворительность было перечислено по меньшей мере 20 миллионов рублей, — сказал глава города.

Собянин отметил, что жители столицы помогали тяжелобольным детям, гражданам с инвалидностью, многодетным семьям и бездомным животным. Благотворительный сервис на городском портале открылся в октябре 2020 года.

За полтора года пожертвования, как уточняется, сделали более 24 тысяч человек. Горожане могут сделать пожертвование на благотворительном сервисе и через услугу «Мои платежи», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что возможность переводить пожертвования в адрес нескольких программ одновременно появилась в благотворительном сервисе mos.ru. В департаменте информационных технологий города уточнили, что после того как пользователь добавляет взнос в адрес первой программы, корзина с кнопкой перехода к оплате появляется в верхнем правом углу экрана.

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