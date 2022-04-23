Пожар произошел в частном доме в коттеджном поселке Барвиха

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Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Барвиха Карта всех событий

В подмосковном коттеджном поселке Барвиха загорелся частный дом. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

— Горит частный дом, подразделения работают, пострадавших, по предварительным данным, нет, — говорится в сообщении.

Горение возникло в техническом помещении здания. Предварительная причина инцидента — короткое замыкание электропроводки. Вскоре МЧС удалось ликвидировать пожар на площади 80 квадратных метров, передает РИА Новости.

15 апреля произошел пожар в деревне Пирогово в Подмосковье. Во время прибытия пожарных ангар, в котором хранились тюки с войлоком, уже горел по всей площади.

Огонь перекинулся на крышу соседнего строения. Из горящих зданий самостоятельно эвакуировались 15 человек.

В итоге ангар выгорел полностью на площади 600 квадратных метров. Пламя также распространилось на 180 квадратных метров крыши соседнего здания.