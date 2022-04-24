Уголовное дело возбудили после убийства хоккеиста в центре Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Николоямская улица, 29с3 Карта всех событий

По факту убийства 22-летнего хоккеиста на Николоямской улице Таганским следственным отделом возбуждено уголовное дело. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в воскресенье, 24 апреля.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Допрашиваем подозреваемого, — сказала она.

По данным следствия 24 апреля 2022 года на Николоямской улице произошел конфликт между двумя ранее незнакомыми мужчинами.

В результате подозреваемый нанес потерпевшему 1999 года рождения удар ножом в грудную клетку. От полученных ранений молодой человек скончался на месте.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1984 года рождения.

На месте происшествия было обнаружено орудие преступления. Оно было изъято для назначения необходимых судебных экспертиз.

До этого сообщалось, что в центре Москвы произошло убийство хоккеиста. Им оказался 22-летний Роман Дидур. Он вышел после конфликта в кафе на улицу, где был убит ударом ножа в грудь.