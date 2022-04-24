«Как похож на папу»: Брухунова показала фото подросшего сына

Фото: Telegram / Татьяна Брухунова

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новыми фотографиями подрастающего сына.

— Сходили в храм всей семьей. Освятили куличи. Самый теплый семейный праздник в году, — написала женщина.

Сына она одела соответствующе выходу в свет. На маленьком сыне Петросяна были черные ботинки за 11 тысяч рублей, пальто в полоску, серые джинсы и красная шапка-бини.

Подписчики тут же отметили, что мальчик все больше походит на своего отца. Один из поклонников написал: «Как похож на папу! Вагаша прелесть как красив, серьезен, обаятелен, уже настоящий мужчина», передает StarHit.

В семье Петросяна 13 марта был двойной праздник. Свои дни рождения отметили Брухунова и его сын Ваган.

Мальчику исполнилось два года, а его маме — 33. В честь этого события жена Петросяна разместила в микроблоге теплый семейный снимок. В кадре предстала вся звездная семья.

Петросян сидит на диване в гостиной, рядом с ним его сын Ваган и жена. Молодая мама протягивает сыну торт, украшенный ягодами. На фото много солнца и света.