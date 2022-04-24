Стало известно, какие платежи популярны у пользователей приложения «Моя Москва»

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С начала года пользователи с помощью мобильного приложения «Моя Москва» совершили 413,7 тысячи платежей, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов в воскресенье, 24 апреля.

— Востребованность мобильных платежей среди горожан постоянно растет. С начала текущего года пользователи совершили 515 тысячи платежей, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 57 процентов больше, чем за весь 2020 год, — отметил представитель ведомства.

По его словам, среди самых популярных платежей — плата за коммунальные услуги по ЕПД, а также за образование, автомобильные штрафы и электричество. Уточняется, что москвичи предпочитают оплачивать услуги утром и днем в будние дни.

Кроме того, до 31 августа в сервисе не взимается комиссия при оплате социально-значимых услуг (категории «Образование, культура, спорт», «Квартира, ЖКУ», «Транспорт» и «Органы власти») картами «Мир». При пополнении лицевого счета карты «Москвенок» с помощью данной платежной системы действует скидка пять процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что возможность переводить пожертвования в адрес нескольких программ одновременно появилась в благотворительном сервисе mos.ru. В департаменте информационных технологий города уточнили, что после того как пользователь добавляет взнос в адрес первой программы, корзина с кнопкой перехода к оплате появляется в верхнем правом углу экрана.