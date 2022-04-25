Барановская рассказала о самом большом сожалении в своей личной жизни

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Бывшая жена Андрея Аршавина, а ныне известная телеведущая Юлия Барановская рассказала, о чем больше всего сожалеет в своей личной жизни.

По словам знаменитости, каждый раз, когда она видит людей, отмечающих бриллиантовую свадьбу, ей приходится сожалеть, что такого 41-летней звезде испытать в своей жизни не придется.

В эфире «Русского радио» накануне Барановская призвала ученых разрабатывать новые технологии, которые позволят ей прожить до 150 лет. Только тогда, по словам телеведущей, ей удастся осуществить свою мечту.

При этом телеведущая не отчаивается и уверена, что когда-то у нее получится выйти замуж за достойного мужчину и родить ему наследников.

Знаменитость никогда не была замужем. Она прожила долгое время с экс-капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным в гражданском браке и родила ему двоих сыновей и дочь. После этого расставания она так и не смогла найти человека, с которым готова сыграть свадьбу. Однако это позволило сделать ей успешную карьеру на телевидении, пишет «СтарХит».

В конце марта Барановская поделилась секретом идеальной фигуры. Сохранять ее удается благодаря хорошему настроению и любви к себе.