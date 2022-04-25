Жилой дом института «Моспроект» в Сокольниках капитально отремонтируют

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Большой Матросский переулок, 1 Карта всех событий

В Сокольниках в 2022 году капитально отремонтируют жилой дом института «Моспроект». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в понедельник, 25 апреля.

— Особое внимание уделим капитальному ремонту фасада, так как важно сохранить исторический облик этого легендарного дома, — заместитель генерального директора ведомства Владимир Кожиченков.

Отмечается, что фасад дома, богато украшенный архитектурным декором, будет комплексно капитально отремонтирован. Специалисты восстановят кирпичную кладку и заделают трещины специальным составом, который снижает риск возникновения появления фасадных деформаций.

Кроме того, будут восстановлены лепные элементы фасада. Для максимально детального восстановления будет применена технология лазерного сканирования. Несохранившийся декор воссоздадут на современном оборудовании, используя передовые полимерцементные смеси.

Жилой дом № 1 в Большом Матросском переулке является примером позднего сталинского ампира. Он был построен по индивидуальному проекту магистральной мастерской № 12 института «Моспроект» в 1956 году.

Здание является одним из самых архитектурно значимых в Сокольническом районе. Его главные и торцевые фасады облицованы керамическими блоками, а на одном из них имеется арочный сквозной проезд.

Также стало известно, что в Таганском районе столицы проведут капитальный ремонт в доме, построенном в 1928 году. Согласно планам, специалисты должны провести работы на крыше, чердаке и в подвале, обновить балконы и фасады, внутреннюю отделку и сделать частичный ремонт системы электроснабжения.