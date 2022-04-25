Столичные школьники усовершенствуют soft skills с помощью МЭШ

Фото: Пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Специальная подборка материалов библиотеки Московской электронной школы (МЭШ), подготовленная специалистами Городского психолого-педагогического центра Москвы, поможет школьникам научиться грамотно отстаивать свою точку зрения, справляться с неоднозначными ситуациями и принимать эффективные решения. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— В библиотеке «МЭШ» подросткам доступны материалы, ориентированные на развитие социально-коммуникативных навыков, которые помогают нам в повседневной жизни понимать других людей, распознавать их эмоциональное состояние, обеспечивают бесконфликтное взаимодействие, умение быть конструктивным даже в самой жаркой дискуссии, — рассказала заместитель директора Городского психолого-педагогического центра Инесса Фокина.

О том, что такое soft skills и в чем их особенности, расскажут приложения «Базовые навыки человека XXI века» и «Умения XXI века». Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что специалисты столичного Городского психолого-педагогического центра подготовили подборку приложений в Московской электронной школе (МЭШ), которые помогут выпускникам справиться с волнением и повысить уровень стрессоустойчивости на ЕГЭ.