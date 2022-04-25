Каждый пятый россиянин не планирует идти в отпуск этим летом

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Отказаться от летнего отпуска планирует каждый пятый житель России, при этом третья часть населения станы намерена отдохнуть в этот период. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели компания «Росгосстрах» и банк «Открытие».

При этом только 21 процент жителей выразили уверенность в том, что их планы на отпуск воплотятся. Еще 33 процента респондентов хотели бы отдохнуть летом, однако не уверены, что смогут это сделать.

— Еще 26 процентов не планируют летний отпуск, потому что слишком много неопределенности, а 20 процентов сообщили, что не собираются в отпуск этим летом, — отмечают исследователи.

Опрос проводился методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке с 15 по 21 апреля. В нем приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в российских городах с населением не менее 100 тысяч человек по всей России, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Ранее россияне назвали размер желаемой достойной пенсии. Согласно данным опроса SuperJob, в котором приняли участие 32 тысячи респондентов из всех субъектов страны, среди жителей крупных российских городов увеличилось число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на средства, которые будет выплачивать государство.