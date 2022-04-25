Астролог подготовила прогноз для всех знаков зодиака на май

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Последний месяц весны может кардинально изменить жизнь многих людей. Чего ждать от мая представителям всех знаков зодиака, рассказала астролог Анастасия Широкова.

Так, мартовским Овнам поступит информация, которую они давно ждали. Вероятна встреча со старыми знакомыми, которые заставят вспомнить о прошлом, однако эти воспоминания не всегда будут приятными. При этом для апрельских Овнов месяц окажется гладким, но его конец принесет ощущение усталости.

Тельцы, рожденные в апреле, в начале месяца ощутят давление ограничений, которое может исходить от руководства, однако этот период продлится недолго. Майских Тельцов ждут судьбоносные испытания. Им следует обратить внимание на знаки свыше.

Майские Близнецы заметят, как чудесным образом продвинутся их дела в работе в личной жизни. Звезды сулят им получение того, о чем давно мечтали. Июньские Близнецы столкнутся с продолжением трудностей прошлого месяца, которые предстанут в новых красках. Им следует быть бдительными и защищать свои интересы.

Жизнь июньских Раков не покинет мистика. Астролог рекомендует использовать ее в своих интересах, замечая знаки. Июльские представители знака будут обеспечены поддержкой в делах высших сил. Им нужно максимально реализовываться, так как неизвестно, когда еще будет подобное везение.

Львы, рожденные в июле, будут бороться за материальные блага, и эта битва окажется успешной. Май подойдет также для реализации творческого проекта. Для Августовских Львов продолжится период напряжения. Их ждут испытания из прошлого, которые придется заново проходить. Конец месяца принесет финансовую поддержку.

Рожденных в августе Дев в мае посетят разные креативные идеи, однако их могут не поддержать в близком окружении. Из-за этого им придется доказывать свою состоятельность. Сентябрьские Девы в этом месяце получат долгожданную помощь и поддержку. Также месяц предоставит возможность рассчитаться с долгами.

Май для сентябрьских Весов принесет неожиданные расходы, вероятно, связанные с семьей и домом. Им стоит воздержаться от грандиозных планов о покупках. Октябрьских Весов ждет продолжение необычных приключений. Им придется отстаивать свои интересы в любовных отношениях, из-за чего возможет кратковременный конфликт.

Скорпионов, рожденных в октябре, в первой половине месяца ждет скрытая борьба, которая их подточит. После этого в их жизни произойдут неожиданные вещи, которые, на самом деле, будут являться продолжением предыдущих событий. Ноябрьским Скорпионам не стоит нужно планировать серьезных трудовых подвигов. Им необходимо устроить полноценный отдых и отправиться в отпуск.

Ноябрьские Стрельцы весь месяц будут решать любовные вопросы. При этом им не стоит пытаться доказать свою правоту во что бы то ни стало. Декабрьские Стрельцы в начале мая столкнуться с конфликтной ситуацией. Однако во второй половине месяца враги могут неожиданно стать друзьями.

Декабрьские Козероги столкнутся с изменением привычного положения вещей из-за внешних событий, которые затронут все сферы жизни. У январских Козерогов сохранится лирическое настроение. Но во второй половине может появиться ощущение, что в вопросах карьеры они упускают что-то важное. Им стоит просто взять на себя роль наблюдателя.

Январских Водолеев не покинет ощущение о напрасной потери времени и сил на партнера. У свободных представителей знака аналогичное чувство будет от того, что поиски избранника не приносят успеха. Февральские представители знака окажутся в непростой ситуации. Однако им не стоит паниковать. В вашем окружении есть люди, которые способны прийти на помощь.

Главными темами мая для февральских Рыб станут ограничения и препятствия. Они ощутят себя героем компьютерной игры, которые ищут выход, но не находят его. Смысл испытания в том, чтобы они увидели происходящую под носом истину. Мартовским Рыбам в первой половине месяца можно ждать перемен, которые они не смогут контролировать. Во второй половине мая стоит опасаться финансовых ошибок, пишет Пятый канал.