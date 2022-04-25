Диетолог Круглова рассказала о важности куриного мяса при похудении

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Употребление в пищу куриного мяса полезно для людей, желающих похудеть, так как в нем содержится много белка, витаминов и минеральных веществ. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.

Она отметила, что те, кто отказывается от этого продукта, рискуют столкнуться с недостатком белка в организме. При этом она предупредила, что получать это полезное вещество следует не только из курятины, но и из рыбы. Это позволит избежать нехватки других питательных веществ.

— Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе, — цитирует диетолога радио Sputnik.

Круглова также напомнила о важности включения в рацион говядины, так как красное мясо является основным источником железа и особенно полезно людям с пониженным уровнем гемоглобина.

Врач — диетолог-эндокринолог Полина Королева в свою очередь предупредила о недопустимости диеты с обезжиренным творогом. По ее словам, такая диета не является оптимальной из-за содержания в твороге жирорастворимых витаминов А и D, для усвоения которых необходимы жиры.