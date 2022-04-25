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В Подмосковье пройдет акция «Лес Победы»

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье пройдет акция «Лес Победы»
Фото: pixabay.com

Акция «Лес Победы» в этом году состоится в Московской области 30 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— 30 апреля у нас пройдёт большая акция «Лес Победы». Есть запрос на эту акцию, она объединяет наши города, новые микрорайоны. В скверах, парках, лесах Подмосковья должны быть порядок и чистота, — отметил он.

Сообщается, что участие в акции могут принять около 20 тысяч человек. Планируется посадить порядка 320 тысяч деревьев и кустарников.

Впервые акция «Лес Победы» прошла в Подмосковье в 2013 году по инициативе губернатора области. Через несколько лет аналогичные мероприятия стали проводить по всей стране. В Московской области массовая акция по посадке деревьев традиционно проходит дважды в год, весной и осенью, передает портал «Подмосковье сегодня».

10 апреля Сергей Собянин рассказал о масштабной весенней уборке столицы. Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки. Промывают дорожные знаки, тоннели, мосты. Также в столице проведут мойку памятников и подготовят фонтаны.

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