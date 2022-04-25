Москвич пытался продать государственную награду времен СССР

Фото: Пресс-служба УВД по ЦАО

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Злоумышленник пытался продать государственную награду СССР на улице Арбат. Об этом в понедельник, 25 апреля, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, полицейские задержали его на том же месте, где он пытался устроить продажу. В присутствии понятых предмет был изъят.

Проведенная позже экспертиза показала, что это подлинная государственная награда — медаль СССР «За оборону Кавказа». Как пояснил сам задержанный 39-летний москвич, он нашел ее на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

14 апреля столичные полицейские пресекли деятельность двоих фальшивомонетчиков. Они расплатились за поездку в такси банкнотой номиналом две тысячи рублей, подлинность которой вызвала у водителя сомнения. Чтобы разобраться в ситуации, мужчина обратился в полицию.