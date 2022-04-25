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«Фастфуд соцсетей»: Шпица критически высказалась о шоу-бизнесе

Анастасия Колоскова

Общество
«Фастфуд соцсетей»: Шпица критически высказалась о шоу-бизнесе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса театра и кино Екатерина Шпица призналась, что никогда не любила шоу-бизнес и убеждена, что действительно талантливые люди не могут выжить в его условиях.

— Я знаю много талантливых людей, которые могли бы влиять на умы и души, которые так красиво поют, но они непопулярны. Глубина не в моде. На слуху — фастфуд соцсетей. Я не испытываю большого уважения к тому, как в шоу-бизнесе все организовано и кого делают кумирами, — приводит слова артистки Teleprogramma.pro.

Сама Шпица, помимо того что обладает актерскими способностями, еще и прекрасно поет. Несмотря на этого, она даже не задумывалась о музыкальной карьере. Актриса признается, что занимается вокалом с педагогом, однако делает это для души. По ее словам, она не видит смысла становиться певицей и зарабатывать этим деньги.

— Мне хотелось бы изредка своим голосом дарить людям удовольствие и радость, — заключила артистка.

Ранее Екатерина Шпица сравнила Москву с другими крупными мировыми столицами: Парижем, Нью-Йорком и Берлином. Она отметила, что российская столица очень удобна для жизни, потому что здесь круглосуточно работает почти все необходимое: рестораны, кафе, магазины с большим ассортиментом товаров.

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