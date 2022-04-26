Дерматолог Галлямова рассказала, как весеннее солнце может нанести смертельный вред

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Использование солнцезащитного средства — одно из обязательных условий для здоровья кожи. О том, почему этот фактор так важен для сохранения красоты, «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Отсутствие на коже лица солнцезащитного крема приводит к развитию косметологических проблем: появлению морщин и пигментных пятен, сообщила эксперт.

— Если вы хотите надолго сохранить молодость и красоту кожи, обязательно используйте солнцезащитный крем. Свободные радикалы, которые образуются при попадании солнечных фотонов на кожу, атакуют естественный белок. А белок — это коллаген, это упругость кожи и отсутствие морщин, — напомнила Юлия Галлямова.

Кроме того, использование кремов с SPF-фактором позволит предотвратить образование на коже пигментных пятен. По словам дерматолога, от этих дефектов достаточно сложно избавиться косметологическими средствами.

Также важно защищать свою кожу от весеннего солнца для профилактики онкологических заболеваний, поделилась собеседница «ВМ». Особенно этот вопрос актуален для обладателей светлой кожи первого и второго типов, подчеркнула дерматолог.

— Использование солнцезащитного крема — это профилактика меланомы. Для некоторых людей солнечное излучение может способствовать развитию этого тяжелого системного онкологического заболевания. Также защитные средства помогают при профилактике других видов рака кожи, появление которых может спровоцировать избыточная инсоляция, — отметила Галлямова.

По словам специалиста, уровень SPF-защиты необходимо выбирать в зависимости от сезона и количества времени, проводимого на улице.

— Летом в солнечную погоду SPF-защита должна быть на уровне 50. В пасмурную погоду весной и осенью — должна составлять 30. Но если вы собираетесь долго находится на солнце, то в любой сезон лучше использовать средства с маркировкой SPF 50. Также можно носить красивые шляпы, тем более сейчас это в тренде, — высказалась Галлямова.

Дерматолог напомнила, что обновлять солнцезащитное средство на коже нужно раз в два часа. Именно поэтому она не рекомендовала наносить его под тональный крем. Гораздо эффективнее использовать тональную основу с SPF-фактором или аналогичную защитную пудру.

Врач рекомендовала думать о здоровье кожи заранее, так как «любая косметология направлена на будущее». Также собеседница «ВМ» не советует загорать людям после 45–50 лет.