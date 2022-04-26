Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Украиной села Головчино

Фото: belregion.ru

Украинские войска обстреляли российское село Головчино, расположенное в Белгородской области. Об этом в ночь на вторник, 26 апреля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в результате обстрела были повреждены четыре здания, среди мирных жителей села никто не пострадал. Гладков в своем Telegram-канале подчеркнул, что на место происшествия оперативно выехал глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. Согласно докладу белгородского чиновника, разрушениям подверглись нежилые постройки и четыре жилых дома.

Накануне вечером глава региона также сообщил об обстреле села Журавлевка в приграничной с Украиной территории. В результате того инцидента, по предварительным данным, пострадали два человека. Из-за этого обстрела Гладкову пришлось отложить командировку и остаться в Белгородской области.