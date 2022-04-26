Названы лауреаты музыкальной премии BraVo
В минувшие выходные были объявлены лауреаты Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo-2022. Обладателями золотых скрипичных ключей стали представители классической сцены из более чем десяти стран Евразийского континента.
Лауреатами в этом году стали звезды оперы и балета, а также лучшие классические исполнители из России, Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Сербии, Азербайджана, Египта, Турции, Монголии, Армении и Республики Корея.
Вручение премии состоялось заочно, драгоценные скрипичные ключи были направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, чтобы утвердить объединяющую силу искусства.
Обладателями в сфере классического искусства стали:
«Лучший классический женский вокал» — Екатерина Семенчук;
«Лучший классический мужской вокал» — Нажмиддин Мавлянов;
«Опера года» — «Саломея», ГАБТ России;
«Классический альбом года» — дебютный сольный альбом Константина Емельянова с музыкой Петра Чайковского (лейбл «Мелодия»);
«Композитор года» — Илья Демуцкий;
«Балет года» — «Чайка», ГАБТ России;
«Оркестр года» — MusicaEterna (создатель и художественный руководитель Теодор Курентзис);
«Концертная / театральная площадка года» — Московская государственная академическая филармония;
«Дирижер года» — Александр Сладковский;
«Мировая звезда» — Денис Мацуев;
«За поддержку классического искусства» — Юрий Башмет;
«Открытие года» — Виктория Каркачева.