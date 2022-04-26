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Названы лауреаты музыкальной премии BraVo

Павел Гриднев

Развлечения
Названы лауреаты музыкальной премии BraVo
Фото: Пресс-служба АО «Русская Медиагруппа»

В минувшие выходные были объявлены лауреаты Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo-2022. Обладателями золотых скрипичных ключей стали представители классической сцены из более чем десяти стран Евразийского континента.

Лауреатами в этом году стали звезды оперы и балета, а также лучшие классические исполнители из России, Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Сербии, Азербайджана, Египта, Турции, Монголии, Армении и Республики Корея.

Вручение премии состоялось заочно, драгоценные скрипичные ключи были направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, чтобы утвердить объединяющую силу искусства.

Обладателями в сфере классического искусства стали:

«Лучший классический женский вокал» — Екатерина Семенчук;

«Лучший классический мужской вокал» — Нажмиддин Мавлянов;

«Опера года» — «Саломея», ГАБТ России;

«Классический альбом года» — дебютный сольный альбом Константина Емельянова с музыкой Петра Чайковского (лейбл «Мелодия»);

«Композитор года» — Илья Демуцкий;

«Балет года» — «Чайка», ГАБТ России;

«Оркестр года» — MusicaEterna (создатель и художественный руководитель Теодор Курентзис);

«Концертная / театральная площадка года» — Московская государственная академическая филармония;

«Дирижер года» — Александр Сладковский;

«Мировая звезда» — Денис Мацуев;

«За поддержку классического искусства» — Юрий Башмет;

«Открытие года» — Виктория Каркачева.

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