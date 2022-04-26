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Нутрициолог назвала продукты, которые запускают процессы старения

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог назвала продукты, которые запускают процессы старения
Фото: Unsplash

Эксперт по питанию Анастасия Голобородько назвала главные продукты, которые запускают процессы старения в организме человека.

В первую очередь, это сахара, причем как обычный отбеленный сахар, так и фруктоза, которая содержится во фруктах и сладостях.

— Это фреши, в первую очередь, и альтернативное молоко, в основе которого лежат зерновые. Все, что льется и имеет сладкий вкус — нет. Есть триггерные продукты для людей в возрасте старше 35 лет, в список вошла птица, в том числе курица и индейка. Мы должны поинтересоваться, что это за производитесь, стояло ли это животное или птица лапками на траве, что она ела, чтобы это не был комбикорм или ускоритель роста. Получается, что хлеб мы едим не каждый день, мясо птицы мы едим не каждый день, — рассказала эксперт в интервью для YouTube-канала «Школа женского здоровья».

Для профилактики инсулинорезистентности специалист рекомендует употреблять фрукты и ягоды не позднее обеда. При этом без минимизации стресса, без нужного количество употребляемой воды, без физической активности и достаточного количества сна только правильное питание с процессами старения не справится.

Также эксперт указала на то, что сочетание некоторых продуктов также запускает процессы старения.

— Это мясо, птица, молоко и кисломолочные продукты, которые мы употребляем со сладким соусом, медом, сахаром. Какие бы не были сладкие сырники, но этот продукт вреден. Если на продукте образуется корочка, и вы его съедаете, то из-за этой самой корочки происходит разрыв сшивки коллагена. Можно даже увидеть сахарное лицо: это когда вся кожа усыпана мелкими морщинами. Это свидетельствует о том, что человек или злоупотреблял сладким, или этими самыми корочками, — пояснила нутрициолог.

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала топ-5 несочетаемых продуктов, которые плохо влияют на пищеварение, повышают уровень сахара в крови и способствуют ожирению.

Правильное питание нутрициолог
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