Новую школу на 1,2 тысячи мест построят в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Десеновское, посёлок Ватутинки Карта всех событий

Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства школы, рассчитанной на 1,2 тысячи учеников, в деревне Ватутинки на территории ТиНАО. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Так, Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство общеобразовательной школы переменной этажности, в четыре–пять этажей, в деревне Ватутинки в поселении Десеновском в ТиНАО. В здании смогут обучаться 1,2 тысячи детей с 1-го по 11-й класс, — рассказала председатель ведомства Анна Яковлева.

Для учеников начальной школы выделят 20 кабинетов, как и помещения для групп продленного дня и кабинеты иностранного языка. Для более старших учеников на базе школы будут располагаться робокласс, IT-полигон и лабораторно-исследовательские комплексы.

Также в здании предусмотрены мастерская акварельной живописи и рисунка, кабинет музыки, кружок шахмат и зал для проведения занятий по хореографии. Кроме того, в школе разместят актовый зал с эстрадой, два спортивных зала и многофункциональный информационный библиотечный центр.

Здание оборудуют всем необходимым для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Прилегающую к школе территорию благоустроят и озеленят.

Там установят спортивные и игровые площадки, а также высадят деревья и цветники, а также разобьют газоны, передает агентство городских новостей «Москва».