«Китай сознательно девальвирует»: эксперт назвал главную загадку юаня

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Эксперты предсказывали, что юань может стать новой заменой доллару, однако его курс упал на три процента, таким образом показав сильнейшее недельное падение с 2015 года. Вкладываться в юань стоит только в том случае, если это нужно для ведения торговли в Юго-Восточной Азии или для поездок в Китай. В других случаях это не имеет большого смысла. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам специалиста, Китай не стремится сделать свою валюту популярной во всем мире.

— Доля юаня будет расти, но пока нет оснований, что он станет основной валютой. Выражается это в том, что юань занимает всего два–три процента в обращении среди мировых валют. Если по ВВП они вторые в мире, то по валюте доля очень маленькая, — объяснил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что такое нежелание Китая остается загадкой: к примеру, американцы очень хотели сделать свою валюту самой популярной в мировой торговле. При этом точные причины выяснить нельзя, так как экономика Китая очень закрытая, заметил Юденков.

Сильное падение курса юаня за последнюю неделю может быть намеренным, предположил специалист.

— Может быть, Китай сознательно девальвирует юань, чтобы активнее вести торговлю. Они уже два года назад так делали: чтобы обеспечить конкуренцию своим товарам, девальвировали юань. Как это работает: условно говоря, телефон стоит 100 долларов, или 800 юаней (опять же, условно). Они берут телефоны одинакового качества — американский и китайский — и делают так, что юань относительно доллара становится дешевле. Этот телефон становится конкурентным, поскольку цена в долларах не изменилась, а в юанях телефон стал дешевле. Потребителю выгоднее покупать менее дорогую продукцию при одинаковом качестве, — пояснил эксперт.

Несмотря на рост доли торговли, юань не является стабильной валютой: его падение два года назад было очень серьезным, отметил Юденков.

Вкладываться в юань стоит только в нескольких случаях, заметил собеседник «ВМ».

— Если ваша торговля идет в Юго-Восточной Азии и вы собираетесь ездить в Китай, тогда имеет смысл вкладываться в юань. В противном случае особого смысла нет, так как он не пользуется популярностью в Европе. Это валюта Юго-Восточной Азии, — подытожил эксперт.