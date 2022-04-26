Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Еще одну зарядную станцию для электромобилей открыли в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Еще одну зарядную станцию для электромобилей открыли в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

Еще одна удобная точка для подзарядки машин открылась в столице возле станции метро «Киевская». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что теперь здесь одновременно могут заряжаться сразу семь электромобилей: три — на быстрых ЭЗС у причала на площади Европы и четыре — на медленных на площади Киевского вокзала.

С начала работы станций владельцы электромобилей воспользовались их услугами 660 раз. В ведомстве отметили, что это 18,6 МВт*ч потребленной электроэнергии. Ее хватило бы для подзарядки 1,5 миллиона смартфонов.

— В рамках проекта «Энергия Москвы» мы продолжаем устанавливать зарядные станции для электромобилей нового формата. Сегодня бесплатно зарядить электромобиль можно уже на 93 зарядных стациях. Электрозарядные станции на Киевской расположены рядом с крупным торговым центром «Европейский» и торгово-гостиничным комплексом «Киевский», что позволяет оставить автомобиль на быстрой или медленной зарядке, не отрываясь от дел, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В марет стало известно, что зарядные станции для электромобилей появятся на платных парковках Московской области.

Транспорт Электромобили Зарядные станции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте