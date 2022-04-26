Еще одну зарядную станцию для электромобилей открыли в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

Еще одна удобная точка для подзарядки машин открылась в столице возле станции метро «Киевская». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что теперь здесь одновременно могут заряжаться сразу семь электромобилей: три — на быстрых ЭЗС у причала на площади Европы и четыре — на медленных на площади Киевского вокзала.

С начала работы станций владельцы электромобилей воспользовались их услугами 660 раз. В ведомстве отметили, что это 18,6 МВт*ч потребленной электроэнергии. Ее хватило бы для подзарядки 1,5 миллиона смартфонов.

— В рамках проекта «Энергия Москвы» мы продолжаем устанавливать зарядные станции для электромобилей нового формата. Сегодня бесплатно зарядить электромобиль можно уже на 93 зарядных стациях. Электрозарядные станции на Киевской расположены рядом с крупным торговым центром «Европейский» и торгово-гостиничным комплексом «Киевский», что позволяет оставить автомобиль на быстрой или медленной зарядке, не отрываясь от дел, — приводятся слова руководителя департамента Максима Ликсутова в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В марет стало известно, что зарядные станции для электромобилей появятся на платных парковках Московской области.