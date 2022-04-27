На Украине признались в совершении более 600 хакерских атак против РФ и Белоруссии

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Украинская власть причастна к организации более 600 хакерских атак в отношении предприятий и учреждений в России и Белоруссии. Об этом в среду, 27 апреля, заявил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, он создал первую в мире «киберармию».

Чиновник также добавил, что в настоящее время к совершению хакерских атак привлечены около 300 тысяч специалистов.

— Участие добровольное, и мы организуем его через Telegram, куда выкладываем ежедневные задания. Личного контакта с киберволонтерами нет, — цитирует украинского министра ТАСС.

11 марта стало известно, что иностранные хакеры взяли под контроль китайские компьютеры для совершения кибератак на Россию и Украину. По данным источников, в 87 процентах случаев целью атак была Россия.

26 февраля Минцифры РФ столкнулось с беспрецедентно масштабными кибератаками. Отмечается, что тогда были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью свыше одного терабайта и ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги».