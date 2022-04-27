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У москвича угнали автомобиль в день покупки

Араз Салехов

Происшествия
У москвича угнали автомобиль в день покупки
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

У жителям города угнали автомобиль в день покупки в Пресненском районе Москвы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что заключил договор потребительского кредита в автосалоне, расположенном по адресу Пресненская набережная. Уточняется, что гражданин приобрел автомобиль KIA, цена которого составила 2 690 000 рублей.

Однако после двое неизвестных решили сопроводить мужчину до неизвестного ему адреса. Там злоумышленники отвлекли пострадавшего. После чего оставленный без присмотра автомобиль был угнан неизвестными.

По данному факту правоохранители проводят проверку, говорится в релизе.

Также стало известно, что оперативники уголовного розыска задержали мужчину по подозрению в угоне автомобиля в Лефортове. По предварительным данным, между водителем и пешеходом произошла ссора, которая быстро переросла в драку в Юрьевском переулке.

Оставленным без присмотра автомобилем заинтересовался прохожий. Мужчина сел в него и, проехав десять метров, наехал на крыльцо жилого дома. Затем злоумышленник скрылся.

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