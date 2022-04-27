Москвичам рассказали, как в семейных центрах помогают справиться с детскими психотравмами

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С начала года более 1,6 тысячи человек обратились в столичные семейные центры с запросом помочь ребенку справиться с травмирующим опытом.

Психологические травмы важно прорабатывать сразу, чтобы они не накладывали негативный отпечаток на развитие ребенка. Однако даже спустя много лет человеку можно помочь преодолеть пережитую в детстве боль.

В семейный центр «Восточное Дегунино» обратилась Елена, мама 13-летнего Руслана. Ее беспокоило, что сын тяжело переживает развод родителей.

— Нам с бывшим супругом удалось сохранить дружеские взаимоотношения. Но сын стал подавленным, раздражительным, начал переедать, трудно засыпает, — поделилась она.

Женщина рассказала, что и сама в детстве оказалась в подобных обстоятельствах. Ее родители развелись, и она болезненно перенесла это событие.

Елена тогда ни с кем не поделилась своими переживаниями. Психологическая травма осталась непроработанной.

И сейчас она чувствует себя неуверенно, боится, что не сможет помочь сыну справиться со стрессом, потому что сама испытывает тревожность, вспоминая травмирующий опыт детства. Психолог рассказала Елене о детских психологических травмах и о том, какое влияние они оказывают на дальнейшую жизнь.

Специалист объяснила, что такие переживания важно корректировать. Благодаря работе с экспертом женщине удалось сгладить влияние долговременной психологической травмы на свою жизнь.

В результате Елена нашла в себе ресурсы, чтобы помочь сыну. С Русланом психолог провел несколько сеансов песочной и эбру-терапии.

Подросток смог визуализировать свои страхи, лучше понять родителей. Мальчику также предложили посещать подростковый клуб при семейном центре.

Общение со сверстниками стало для Руслана большой поддержкой: он понял, что не одинок. Психологи дали советы, как поддержать ребенка в период семейного кризиса.

Так, взрослым не нужно выяснять отношения при ребенке. Следует находить компромиссы и вежливо общаться друг с другом, подчеркивая положительные качества супруга.

Кроме того, родителям не стоит менять образ жизни ребенка. Взрослые должны договориться о правилах, времени и способах взаимодействия ребенка со вторым родителем.

Также ребенка нужно освободить от чувства вины, которое он может испытывать при разводе родителей. При окончательном разрыве отношений не стоит «отрубать хвост по кусочкам».

Лучше собраться всем вместе и честно сказать ребенку о своем решении. Психологи не рекомендуют подкупать ребенка подарками и использовать его в качестве посланника между родителями.

Взрослым нужно показать пример позитивного отношения к ситуации: не замыкаться в себе, не хандрить, стараться радоваться жизни. В столице работает 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Они предоставляют поддержку семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На базе столичных семейных центров созданы службы медиации (в настоящее время их 11), которые готовы принимать граждан для решения таких спорных проблем, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, а также проблемы, связанные с бракоразводными процессами.