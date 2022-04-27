Сотрудники Госинспекции по недвижимости обследуют Москву на самокатах

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В период с 1 мая по 31 октября сотрудники Госинспекции по недвижимости для контроля подведомственной территории будут передвигаться по городу на электрических самокатах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 27 апреля.

— Мы подсчитали, что использование электросамокатов позволяет специалистам сэкономить в течение рабочего дня около трех часов и таким образом увеличить охват исследуемой территории. В настоящее время ведомство использует 17 устройств с возможностью мониторинга маршрута и состояния самоката через мобильное приложение, — отметил начальник ведомства Иван Бобров.

Нововведение обусловлено проектом «Мобильный инспектор», который уже действует в ряде административных округов Москвы. В ведомстве подчеркнули, что инспекторы максимально внимательно и аккуратно относятся к пешеходам.

Передвигаясь на самокатах, они соблюдают безопасную дистанцию, регулируют скорость в зависимости от обстановки и объезжают скопления людей. Проект «Мобильный инспектор» запустили в мае 2020 года на территории Центрального административного округа.

В прошлом сезоне его распространили еще на восемь административных округов Москвы. В настоящее время инспекторы используют самокаты для передвижения с целью мониторинга территорий Центрального, Южного, Западного, Северного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного и Зеленоградского административных округов Москвы, уточнили в пресс-службе.