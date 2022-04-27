Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сотрудники Госинспекции по недвижимости обследуют Москву на самокатах

Анастасия Колоскова

Город
Сотрудники Госинспекции по недвижимости обследуют Москву на самокатах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В период с 1 мая по 31 октября сотрудники Госинспекции по недвижимости для контроля подведомственной территории будут передвигаться по городу на электрических самокатах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 27 апреля.

— Мы подсчитали, что использование электросамокатов позволяет специалистам сэкономить в течение рабочего дня около трех часов и таким образом увеличить охват исследуемой территории. В настоящее время ведомство использует 17 устройств с возможностью мониторинга маршрута и состояния самоката через мобильное приложение, — отметил начальник ведомства Иван Бобров.

Нововведение обусловлено проектом «Мобильный инспектор», который уже действует в ряде административных округов Москвы. В ведомстве подчеркнули, что инспекторы максимально внимательно и аккуратно относятся к пешеходам.

Передвигаясь на самокатах, они соблюдают безопасную дистанцию, регулируют скорость в зависимости от обстановки и объезжают скопления людей. Проект «Мобильный инспектор» запустили в мае 2020 года на территории Центрального административного округа.

В прошлом сезоне его распространили еще на восемь административных округов Москвы. В настоящее время инспекторы используют самокаты для передвижения с целью мониторинга территорий Центрального, Южного, Западного, Северного, Восточного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Северо-Восточного и Зеленоградского административных округов Москвы, уточнили в пресс-службе.

Проверки Госинспекция Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте