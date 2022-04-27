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Дачникам рассказали, что можно сажать в майские праздники

Ирина Игнатенко

Общество
Дачникам рассказали, что можно сажать в майские праздники
Фото: Unsplash

В Московском регионе на майские праздники можно высаживать зелень и редис, а с помидорами и огурцами следует подождать до конца месяца. Такие советы садоводам дал агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Нагайцев.

— Самое простое, что можно высаживать, — это практически все зеленые культуры: салаты, редиски, укроп, петрушка — это без проблем будет расти. Эти культуры заморозков не боятся, — отметил Нагайцев в комментарии НСН.

Также можно посадить шпинат и щавель.

При этом он призвал не торопиться с высадкой в огородах теплолюбивых культур. Рассаду томатов, перцев, огурцов пока не стоит высаживать на грядки, так как земля еще не прогрелась. Такие культуры стоит высаживать в конце мая, когда почва хорошо прогреется и не будет угрозы заморозков.

До этого специалист по органическому земледелию, телеведущая дачных программ Марина Рыкалина в комментарии «Вечерней Москве» рассказала, когда нужно белить деревья. Важно использовать качественную краску, чтобы защитить дерево от вредителей и солнца.

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