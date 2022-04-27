Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог оценил вероятность проникновения в Россию вируса птичьего гриппа

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог оценил вероятность проникновения в Россию вируса птичьего гриппа
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вероятность прихода в Россию опасного вируса птичьего гриппа H3N8, первый случай заражения человека которым зафиксировали в Китае, невысока. Такое мнение высказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Он отметил, что этот штамм давно не встречался в человеческой популяции, но были другие варианты вируса гриппа. В настоящее время нужно будет тщательно исследовать эту разновидность вируса.

— То, что этот штамм неминуемо придет в нашу страну или другие страны, – большой вопрос. Сейчас в Китае проводят изоляционные мероприятия, и они организованы так, чтобы вирус не распространился. Китайцы очень хорошо умеют проводить противоэпидемические мероприятия, это показала ситуация с COVID-19, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он также пояснил, почему новые вирусы часто возникают в Китае. Во-первых, Китай – очень густонаселенная страна, во-вторых, там выращивается очень много домашней птицы, в основном в деревнях. В подобных условиях домашние пернатые получают различные вирусы от диких птиц.

27 апреля стало известно о первом случае заражения штаммом птичьего гриппа H3N8 в Китае. Заразившимся оказался четырехлетний ребенок из города Чжумадянь в провинции Хэнань, передает Царьград.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции люди забыли о не менее опасной болезни — птичьем гриппе, чьи новые мутации могут привести к страшным последствиям. Об этом предупредил телевизионный доктор Александр Мясников.

Китай птичий грипп Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте