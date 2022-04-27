Вирусолог оценил вероятность проникновения в Россию вируса птичьего гриппа

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Вероятность прихода в Россию опасного вируса птичьего гриппа H3N8, первый случай заражения человека которым зафиксировали в Китае, невысока. Такое мнение высказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Он отметил, что этот штамм давно не встречался в человеческой популяции, но были другие варианты вируса гриппа. В настоящее время нужно будет тщательно исследовать эту разновидность вируса.

— То, что этот штамм неминуемо придет в нашу страну или другие страны, – большой вопрос. Сейчас в Китае проводят изоляционные мероприятия, и они организованы так, чтобы вирус не распространился. Китайцы очень хорошо умеют проводить противоэпидемические мероприятия, это показала ситуация с COVID-19, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он также пояснил, почему новые вирусы часто возникают в Китае. Во-первых, Китай – очень густонаселенная страна, во-вторых, там выращивается очень много домашней птицы, в основном в деревнях. В подобных условиях домашние пернатые получают различные вирусы от диких птиц.

27 апреля стало известно о первом случае заражения штаммом птичьего гриппа H3N8 в Китае. Заразившимся оказался четырехлетний ребенок из города Чжумадянь в провинции Хэнань, передает Царьград.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции люди забыли о не менее опасной болезни — птичьем гриппе, чьи новые мутации могут привести к страшным последствиям. Об этом предупредил телевизионный доктор Александр Мясников.