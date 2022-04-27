Невролог рассказал, с какими головными болями нужно обращаться к врачу

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Причинами головной боли могут быть график работы, активность ночью, перебор с кофе, нарушение режима сна, психическое здоровье или даже обычный стресс. Об этом рассказал невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин.

Специалист рассказал, при каких болях нужно срочно идти к врачу.

В первую очередь, насторожиться стоит, если голова заболела внезапно, невыносимо сильно и боль не удается снять обезболивающими.

— Такая головная боль бывает при субарахноидальном кровоизлиянии, которое возникает при разрыве сосуда на фоне подъема атмосферного давления. В данном случае требуется экстренная госпитализация, — отметил Кузьмин в комментарии Общественной службе новостей.

Кроме того, стоит пройти обследование, если голова болит чаще 2-3 раз в неделю.

Кузьмин предупредил, что не стоит слишком часто пить обезболивающие препараты. Может возникнуть синдром привыкания и так называемая «абузусная» головная боль. Данный вид боли может развиться при длительном приеме препаратов.

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