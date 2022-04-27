Вернутся ли Visa и Mastercard в Россию

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Платежная система Visa оценила ущерб после приостановки деятельности в РФ в 60 миллионов долларов. Об этом говорится в квартальном отчете компании. После улучшения геополитической обстановки Visa и Mastercard будут думать, как снова полностью развернуть бизнес в России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

По его словам, компании говорят только о том, что приостанавливают свою деятельность.

— У нас и Visa, и Mastercard работают до сих пор внутри страны, по ним проходят операции. Просто нет платежей за границу и нет обслуживания заграничных операций. Но еще несколько лет назад, когда шла речь о том, что эти карты могут быть заблокированы по распоряжению властей, компании перевели расчетные центры в Россию, сделали определенные инвестиции. Пока эти центры не продаются, наверное, компании просто поставили свой бизнес на паузу. Возможно, через какое-то время будут возобновлены все операции в России, — объяснил аналитик.

В данный момент российские карты Visa и Mastercard не действуют за пределами РФ, отметил собеседник «ВМ». Также с них невозможны переводы за границу или оплата заграничных интернет-услуг. При этом пока нельзя спрогнозировать точные сроки возврата компаний, уточнил специалист.

В случае возобновления деятельности в РФ ушедшие компании не столкнутся с критической конкуренцией, уверен аналитик.

— Та же китайская UnionPay работает, но далеко не везде: даже карты, выпущенные в самом Китае, не обслуживаются так широко, как Mastercard и Visa. Эти компании строили свои платежные системы в течение десятилетий, сейчас у них наиболее широкий охват. В России, конечно, развиваются платежная система «МИР» и Система быстрых платежей. Для российского рынка их вполне достаточно и, может быть, даже достаточно для СНГ, но их распространенность за границей минимальна. Если ситуация нормализуется, то эти платежные системы вернутся и мы вновь будем ими пользоваться для международных расчетов, — предположил Кочетков.

Невозможность оплаты при помощи смартфонов через Apple Pay и Google Pay не имеет никакого отношения к компаниям Mastercard и Visa: это связано с блокировкой сервисов на территории России, заключил собеседник «ВМ».