СК возбудил дело в отношении знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова

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Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении журналиста и участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 27 апреля.

— Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Аскеров на своей странице в Facebook* опубликовал пост, в котором указал ложные сведения и написал оскорбления в адрес маршала Советского Союза Георгия Жукова. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

17 марта СК возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который в эфире телеканала призывал убивать русских детей. В ведомстве пояснили, что в его речах усмотрены действия, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека по национальным признакам.

*Facebook — соцсеть признана в России экстремистской.