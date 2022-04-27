«Плакала от жалости к участникам»: ведущая «Слабого звена» рассказала об эмоциях на работе

Фото: duma.mos.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева рассказала, какие эмоции она испытывала на съемках программы «Слабое звено», которая была популярна в начале 2000-х.

— Я могла плакать от жалости к участникам, такое могло быть. Но они этого не видят. Никогда. Это могло произойти тогда, когда я уходила с площадки. Я могу дать волю своим эмоциям: расплакаться или рассмеяться. Да, были такие моменты, когда я переживала за игроков, считала, что что-то было несправедливо или неправильно. Но это никак не влияет на игру, потому что я лишь комментирую, а подвести к выбору не могу, — сказала Киселева в интервью для YouTube-канала RTVI.

По словам телеведущей, если во время съемок кто-то из игроков намеревался схитрить, она это пресекала и высказывала свое мнение о том или ином поступке.

— Если человек играет несправедливо, то я говорю, что это нечестно. Программа отличается тем, что я не поддерживаю игроков, как это бывает в добрых передачах. Тут все от обратного. Но если у человека много знаний и он замечательно себя ведет, то я могу его похвалить и сказать, что он прекрасен и с него нужно брать пример, — сказала она.

Несмотря на строгую атмосферу передачи, во время съемок нередко случались курьезные моменты, когда ведущая с трудом сдерживала смех, призналась Киселева.