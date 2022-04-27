Мосжилинспекция объяснила значение табличек с латинскими буквами на фасадах домов

Фото: Мосжилинспекция

Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция) объяснила жителям, о чем говорят таблички с латинскими буквами на фасадах домов.

— Мосжилинспекция не первый год ведет работу по присвоению многоквартирным домам классов энергоэффективности и контролирует исполнение требований закона об энергосбережении. Как следствие, управляющие организации и жилищные объединения стали активно направлять в Мосжилинспекцию декларации для присвоения класса энергетической эффективности, а после — размещать на фасадах домов таблички с указанием класса, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в столице почти 70 процентам многоквартирных домов присвоен класс энергетической эффективности. Всего их девять: высочайший — A++, А+; очень высокий — А; высокий — В; повышенный — С; нормальный — D; пониженный — Е; низкий — F; очень низкий — G.

Энергоэффективность жилого дома измеряется в эффективном или рациональном использовании его энергоресурсов: систем отопления, вентиляции, освещения и водоснабжения. При этом чем экономнее расходуются ресурсы здания, тем выше его энергоэффективность.

13 апреля Мосжилинспекция напомнила о правилах поверок индивидуальных приборов учета. Так, специалисты уточнили, что проведение поверки предусмотрено правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах.