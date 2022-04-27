Дептранс рассказал о ходе строительства ТПУ «Петровско-Разумовская»

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Петровско-Разумовская Карта всех событий

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал, как идет строительство станции «Петровско-Разумовская».

— Сейчас с коллегами из РЖД строим новую станцию для поездов МЦД-1: платформу, надземный крытый переход, пассажирский терминал. Станция готова больше чем на 25 процентов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с ее открытием у пассажиров МЦД-1 появится еще одна, десятая пересадочная станция сразу на две станции метро, им также станут доступны новые маршруты. Так, от нее до делового центра «Москва-Сити», Белорусского вокзала или Сколкова можно будет доехать без пересадок.

Строительство идет в два этапа: на первом к 2023 году планируется построить одну платформу для поездов МЦД-1 и надземный транзитный мост. А на втором — станцию МЦД-3, а также соединить надземный переход станций метро МЦД-1 и МЦД-3 к 2024 году, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что специалисты начали работы по реконструкции станции Беговая МЦД-1. На данный момент на станции ведутся подготовительные работы. Рабочие встроят в пассажирский вестибюль МЦД выход со станции метро, что сделает переход между платформами удобнее.