Силуанов допустил падение добычи нефти в России на 17 процентов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Из-за отказа европейцев покупать российскую нефть ее добыча в стране может сократиться на 17 процентов в 2022 году. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в среду, 27 апреля.

— То, что мы учитывали текущие ситуации с курсом, с объемом добычи и с ценами на энергоресурсы, — это да, в наших прогнозах это учитывается. Как дальше будут вестись продажи, сейчас пока сложно оценить, — сказал руководитель ведомства.

По его словам, Минфин не просчитывал возможных последствий для бюджета от этого шага, поскольку пока неизвестно, какие страны решатся на отказ от российской нефти, а какие — нет. Силуанов также подчеркнул, что отказ отдельных стран платить за газ в рублях пока не наносит ущерба поставщикам из РФ. Однако спрогнозировать перспективы до конца года пока еще трудно, передает слова министра РИА Новости.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

Кроме того, специалист отметил, что отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон. Однако этот вопрос, как уточнил он, скорее, определяется политическими факторами.