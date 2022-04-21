Эксперт: Не осталось санкций, которые европейцы могли бы ввести и сами при этом не пострадать

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Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, отметил Юшков, отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон. Однако этот вопрос, как уточнил он, скорее, определяется политическими факторами.

— В любом случае, не осталось санкций, которые европейцы могли бы ввести и сами при этом не пострадать. Страдают не только Европа и Россия, но и многие другие рынки, — заключил он.

Подробнее о том, как будет развиваться ситуация с отказом от российских нефти и газа в странах Европы, — в материале «Вечерней Москвы».

Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, готовые покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, которые диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж не нуждается в российском газе.