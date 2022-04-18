Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе

Юлия Курганова

В мире
Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе
Фото: flickr/councilofeurope

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что республика не нуждается в российском газе, но Европа зависит от него.

— Европа зависит от российского газа, но Франция в нем не нуждается, — заявил он в понедельник, 18 апреля, в интервью телеканалу France 5.

Французский лидер отметил, что власти страны работают над тем, чтобы закупать газ у других государств, передает РИА Новости.

Германия признала зависимость от российского газа. ФРГ не намерена добывать сланцевый газ, так как это может привести к ухудшению экологии в стране. В этом ключе Берлин на данный момент не может отказаться от энергоресурсов РФ, сообщил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 14 апреля заявила, что Белый дом уверен, что Берлин должен самостоятельно принимать решение о том, прекращать ли закупаться природным газом в России. Вашингтон продолжает дискутировать на эту тему с европейскими партнерами, в том числе и с ФРГ.

Читайте также:
Франция газоснабжение Эммануэль Макрон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте