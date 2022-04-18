Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе

Фото: flickr/councilofeurope

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что республика не нуждается в российском газе, но Европа зависит от него.

— Европа зависит от российского газа, но Франция в нем не нуждается, — заявил он в понедельник, 18 апреля, в интервью телеканалу France 5.

Французский лидер отметил, что власти страны работают над тем, чтобы закупать газ у других государств, передает РИА Новости.

Германия признала зависимость от российского газа. ФРГ не намерена добывать сланцевый газ, так как это может привести к ухудшению экологии в стране. В этом ключе Берлин на данный момент не может отказаться от энергоресурсов РФ, сообщил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 14 апреля заявила, что Белый дом уверен, что Берлин должен самостоятельно принимать решение о том, прекращать ли закупаться природным газом в России. Вашингтон продолжает дискутировать на эту тему с европейскими партнерами, в том числе и с ФРГ.