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Германия признала зависимость от российского газа

Георгий Соланович

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Германия признала зависимость от российского газа
Фото: Pixabay

ФРГ не намерена добывать сланцевый газ, так как это может привести к ухудшению экологии в стране. В этом ключе Берлин на данный момент не может отказаться от энергоресурсов РФ, сообщил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

— Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии, — подчеркнул он.

Хабек также отметил, что для добычи сланцевого газа необходим гидроразрыв пласта. На разработку месторождений и получение разрешений уйдет несколько лет, считает он. Основные сложности заключаются в том, что такой способ добычи может негативно повлиять на экологию в ФРГ, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 14 апреля заявила, что Белый дом уверен, что Берлин должен самостоятельно принимать решение о том, прекращать ли закупаться природным газом в России. Вашингтон продолжает дискутировать на эту тему с европейскими партнерами, в том числе и с ФРГ.

Президент Соединенных Штатов, по словам Псаки, поддерживает право Германии самостоятельно выбирать, с кем сотрудничать.

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