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Белый дом: Германия должна сама принять решение по отказу от российского газа

Егор Провоторов

В мире
Белый дом: Германия должна сама принять решение по отказу от российского газа
Фото: whitehouse

Администрация Белого дома уверена, что Берлин должен самостоятельно принимать решение о том, прекращать ли закупаться природным газом в России. Об этом в среду, 13 апреля, в ходе регулярного брифинга для представителей СМИ заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

По ее словам, Вашингтон продолжает дискутировать на эту тему с европейскими партнерами, в том числе и с ФРГ, пишет ТАСС.

— Речь идет о решении, которое принимать им, — заметила пресс-секретарь Белого дома.

Президент Соединенных Штатов, по словам Псаки, поддерживает право Германии самостоятельно выбирать, с кем сотрудничать. Такой был комментарий представителя Белого дома на вопрос о возможности призывов в адрес ФРГ о введении полного запрета на импорт российского голубого топлива.

В ходе этого же выступления Псаки подтвердила факт телефонных переговоров Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, в ходе диалога стороны обсуждали возможность ужесточения антироссийских санкций из-за ситуации в восточноевропейском государстве.

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