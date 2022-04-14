Псаки: Байден и Зеленский обсудили по телефону новые антироссийские санкции

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Президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора обсудили возможность введения новых антироссийских санкций, однако конкретных объявлений о рестрикциях не последовало.

Об этом пресс-секретарь администрации американского лидера Джен Псаки заявила на регулярном брифинге, комментируя сделанное Зеленским заявление о решении Вашингтона ужесточить ограничительные меры в отношении Москвы.

— У них просто состоялся разговор. Никаких объявлений [о новых санкциях] не было, — подчеркнула она.

При этом пресс-секретарь Белого дома уточнила, что лидеры двух государств действительно поднимали вопрос ужесточения рестрикций. Псаки сообщила, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать вопрос введения новых экономических санкций в отношении Москвы из-за ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что во время телефонного разговора Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому о выделении 800 миллионов долларов на военную помощь Киеву.