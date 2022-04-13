Байден сообщил Зеленскому о выделении 800 миллионов долларов военной помощи

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Президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на 800 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в среду, 13 апреля.

Вашингтон собирается передать Киеву в рамках нового пакета как уже поставлявшиеся ранее виды оружия и военной техники, так и «новые средства». Последние будут включать артиллерийские системы, артиллерийский снаряды и бронетранспортеры.

— Кроме того, мы продолжаем оказывать содействие в передаче (Украине — прим. «ВМ») существенных средств нашими союзниками и партнерами во всем мире, — добавил Байден.

Президент США также заверил, что американский народ будет и впредь поддерживать Украину, передает ТАСС.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.