«Ежики плакали, но жевали кактус»: может ли Европа на самом деле отказаться от российского газа

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, которые диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж не нуждается в российском газе.

По мнению Журавлева, подобные высказывания главы Франции стоит воспринимать как намек на то, что они всерьез размышляют заменить российские источники на алжирские или американские:

— Они рассчитывают прежде всего на помощь США, которые будут им поставлять сжиженный газ. Либо альтернативой может стать Алжир. Однако в этой стране не так много ресурсов, чтобы полноценно снабжать Францию. Да и рынок их содержит больше нефти, чем газа.

В качестве конкурента России в энергетическом вопросе также рассматриваются Египет и Сирия. Однако и с этими странами не все так безоблачно:

— Египту не хватит ресурсов, чтобы снабжать их достаточным количеством сырья. А вот с Сирией все гораздо хуже. Франция испортила свои отношения с их главой Башаром Асадом, что позволяет исключить вариант поставок газа из этой страны. Асад таит обиду на Макрона, потому что тот поддержал в свое время его противника. А на Востоке, как известно, за обиды принято платить. Следовательно, и сирийского газа французскому лидеру не видать.

Что касается остальных стран Европы, их позиции разделились, подчеркнул Журавлев: одни выступили за идею продолжить сотрудничество с РФ в энергетическом направлении, другие продолжают искать альтернативные пути решения:

— Итальянцы вчера заявили, что готовы покупать российский газ по 50 евро за 1000 кубов. То есть они серьезно не понимают, что мы им продавать не будем. Но себя они успокоили: с их точки зрения они вопрос решили. Австрийцы и немцы будут покупать наш газ, потому что иных вариантов не осталось. Как говорится, ежики плакали, но жевали кактусы. А все потому что ни Северное море, ни Норвегия больше не смогут предоставлять в нужном количестве газ австрийцам и немцам, вычеркнув себя в качестве спасательных плацдармов для этих стран.

Зато Чехия, Венгрия, Австрия и Германия в конечном итоге останутся нашими клиентами, убежден спикер:

— Польша пытается перейти на уголь, что станет значительно затратным делом для нее. Но, как говорится, хозяин — барин.

В свою очередь Россия, как считает Журавлев, должна ориентироваться в своей политике экспорта отечественных энергоресурсов на те страны, которые готовы покупать газ, соблюдая ее условия:

— Самое главное, что Австрия, которая служит посредником для раздачи наших источников по остальной Европе, продолжит сотрудничество. А нам нужно в том числе расширять свое влияние в газовом вопросе на Восток, где острая нехватка запасов. Мы сможем прекрасно сотрудничать в этом секторе с Китаем и Индией. Тем более этим странам есть что нам предложить.

В заключение Журавлев отметил, что Европа, которая пытается отвернуться от России в газовом вопросе, будет очень долго искать замену, но конечным пунктом получения нужных энергоресурсов для нее все равно станет РФ.

Между тем Германия признала зависимость от российского газа. ФРГ не намерена добывать сланцевый газ, так как это может привести к ухудшению экологии в стране. В этом ключе Берлин на данный момент не может отказаться от энергоресурсов РФ, сообщил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 14 апреля заявила, что Белый дом уверен: Берлин должен самостоятельно принимать решение о том, прекращать ли закупаться природным газом в России. Вашингтон продолжает дискутировать на эту тему с европейскими партнерами, в том числе с ФРГ.