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«Глобальный дефицит»: почему Европа не может отказаться от российских газа и нефти

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Почему Европа не может отказаться российского газа и нефти
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти в марте. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в австрийской нефтегазовой компании OMV. Европа также уже объявила о планах запретить импорт российского угля, но только с августа. Чтобы отказаться от российской нефти, понадобится еще больше времени, а для налаживания новых каналов поставки газа нужно несколько лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По прогнозам эксперта, со временем Европа решится на отказ от нефти из РФ.

— Они ждут, пока рынок перестроится. Россия все больше отправляет нефть на азиатские рынки и частично сокращает объемы экспорта. Пока мы ищем достаточное количество покупателей. Взамен с тех рынков, куда мы начинаем поставлять, переходят в Европу в основном ближневосточные производители: Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и другие. Когда рынок в достаточной мере перестроится, Европа объявит, что принимает решение об отказе, — рассказал специалист.

Возможно и повторение сценария с углем, уточнил собеседник «ВМ»: после того как рынок перестроился, Европа объявила о запрете его импорта из РФ с 10 августа. Россия перенаправляет поставки угля в Индию, Юго-Восточную Азию и Китай, а ЮАР, Колумбия, Соединенные Штаты и Австралия направляют его на европейские рынки, объяснил эксперт.

Аналогичное решение относительно нефти Европа может озвучить уже в ближайшее время, отметил специалист.

— Может быть, в мае ЕС примет решение о запрете импорта российской нефти, но, например, с октября: там гораздо большие объемы, чем по углю, — рынок перестроить сложнее. Постепенно такой запрет будет введен. Я думаю, что в этом году, если ситуация на Украине не изменится, — уверен Юшков.

С газом такое перестроение не может произойти быстро, подчеркнул эксперт: на поиск альтернативных поставщиков и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, Россия не сможет оперативно перестроить поставки на другие рынки. Если Европа откажется от российского газа, его добыча в стране будет снижена, что усугубит глобальный дефицит и приведет к росту цен на газ в других странах, пояснил собеседник «ВМ».

Юшков подчеркнул: попытки Европы отказаться от российских энергоносителей невыгодны для всех.

— Конечно, с точки зрения экономики то, что происходит, нецелесообразно и никому не выгодно, но в данном случае все определяется политическими факторами. Да, где-то более болезненно, где-то — менее, но перестроение происходит. В любом случае не осталось санкций, которые европейцы могли бы ввести и сами при этом не пострадать. Страдают не только Европа и Россия, но и многие другие рынки, — резюмировал специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что в случае улучшения ситуации на Украине Европа может отказаться от официального запрета поставок газа из РФ. Однако страны ЕС будут пытаться искать альтернативные варианты, чтобы снизить зависимость от РФ, заключил Юшков.

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